Inter, a breve l'accordo per il finanziamento USA: ossigeno per le casse nerazzurre

vedi letture

A breve è prevista la chiusura dell'accordo che permetterà all'Inter di incassare un finanziamento da 250 milioni, di cui 200 destinati alle casse del club. Ancora non è dato sapere quale dei fondi tra Bain Capital e Oaktree finanzierà i nerazzurri, anche se al momento quest'ultimo sembra aver guadagnato posizioni. Ossigeno puro per la società meneghina, che potrà utilizzare il prestito per le necessità della stagione, in primis per gli stipendi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.