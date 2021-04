Inter, a fine stagione tornerà Vanheusden: 17 milioni da versare allo Standard Liegi

vedi letture

Zinho Vanheusden a fine stagione verrà riacquistato dall'Inter come da accordi presi nel 2019 con lo Standard Liegi. Il giocatore a giorni rientrerà da un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi, ma i nerazzurri lo riacquisteranno comunque versando 17 milioni nelle casse dei belgi dopo averne incassati 12,6 al momento della prima cessione. In estate, il giocatore potrebbe essere nuovamente ceduto per permettergli di giocare con continuità, ma viste le diverse possibili partenze nel reparto arretrato della rosa di Conte, ecco che non è da escludere una permanenza dopo attenta valutazione da parte dell'allenatore. A riportarlo è Tuttosport.