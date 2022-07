Inter, accordo quasi fatto con Nike per rinnovare la partnership: Suning incasserà 25 milioni

Dal 1998 al 2022 e ancora avanti, per altri 5-8 anni. Il matrimonio tra Inter e Nike continuerà, l'accordo è a un passo. Ed è un passaggio fondamentale per la società nerazzurra, che incasserà più di 25 milioni di euro. Sono stati mesi di trattative dure per rinnovare il contratto precedente e adesso la quadra è vicina. Rispetto al precedente accordo, le cifre sono più che raddoppiate. Per altri 5-8 anni, dicevamo, ma è sulla durata che si discute ancora. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.