Inter, Acerbi: "Handanovic lo conosciamo tutti, un punto di riferimento. Onana ottimo portiere"

Raggiunto da Dazn prima di Sassuolo-Inter, Francesco Acerbi ha commentato la novità di Onana titolare in A: "Handanovic lo conosciamo tutti, è un punto di riferimento per noi sia in campo che fuori. Onana è un ottimo portiere: chi gioca gioca dà sicurezza al reparto e questo conta più di tutto".

