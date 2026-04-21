Inter, Akanji: "Giocare in casa ci dà un piccolo vantaggio ma affrontare il Como è sempre difficile"

A poche ore dal fischio di inizio della sfida tra Inter e Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si disputerà questa sera alle 21:00 a San Siro dopo un'andata terminata 0-0 al Sinigaglia, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset il centrale nerazzurro Manuel Akanji. Queste le sue considerazioni in vista del match: "Vogliamo fare la nostra miglior performance e arrivare in finale".

Avete già giocato tre partite contro il Como, cosa vi aspettate dalla quarta?

"Non so, sono sempre abbastanza incerto su cosa aspettarmi perché non si sa mai. L'unica cosa che possiamo fare è prepararci nel miglior modo possibile, ma giocare contro il Como è sempre complicato. Le tre partite già disputate sono state molto diverse tra loro: siamo passati da una grande vittoria in casa per 4-0, poi c'è stato lo 0-0 dell'andata in Coppa, infine il 3-4 al Sinigaglia in campionato, una partita aperta, in cui siamo andati sotto 2-0 ma che poi siamo riusciti a ribaltare. Vedremo che accadrà".

Quanto sarebbe bello fare il double?

"Vincere due titoli al mio primo anno sarebbe incredibile. Noi ci proveremo a fare questa doppietta. Chiaramente speravamo di andare più avanti in Champions League. Ci abbiamo provato ma sarebbe comunque bello vincere questi due titoli".

Come state vivendo questo momento?

"Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, dodici punti su Milan e Napoli quando mancano cinque giornate è un'ottima situazione, ma la Coppa è un'altra cosa. Non partiamo da nessun vantaggio, se non forse quello di giocare in casa. Ma sono sicuro che il Como arriverà a Milano per fare il massimo".