Inter, Alonso il sogno di Inzaghi per la fascia sinistra ma il costo del cartellino è troppo elevato

Il grande sogno per la corsia mancina di Simone Inzaghi si chiama Marcos Alonso, tuttavia come riporta il Corriere dello Sport lo spagnolo del Chelsea sembra essere un sogno destinato a rimanere tale. Per il Chelsea infatti, l'ex viola non è un esubero da piazzare a tutti i costi. Potrebbe parture, ma solo al prezzo giusto. Una cifra troppo alta per le attuali finanze nerazzurre.