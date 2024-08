Inter, anche Kamate non è stato convocato da Inzaghi per la sfida contro il Chelsea

L'Inter sfiderà domani alle 16 il Chelsea in amichevole e Simone Inzaghi ha deciso di non convocare, oltre agli infortunati Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski e Stefan de Vrij, anche il capitano Lautaro Martinez, reduce dalle vacanze post-Copa America e l'affaticato Hakan Calhanoglu. L'obiettivo è averli a disposizione dal primo minuto per la sfida del 17 agosto con il Genoa, valida per la prima giornata di Serie A.Come riportato da FCInterNews.it, anche Issiaka Kamate non è stato portato a Londra per motivi probabilmente riconducibili al mercato. Presenti invece Christos Alexiou, Leonardo Bovo, Eddie Salcedo, Thomas Berenbruch e Alessandro Fontanarosa, che a breve firmerà con la Reggiana.

La situazione di Kamate

Autore di un ottimo precampionato agli ordini del tecnico nerazzurro, il giocatore è finito nel mirino di diversi club di Serie A ma ha mercato anche all'estero. In Serie A hanno messo gli occhi su di lui Hellas e Cagliari, ma secondo le ultime raccolte da TMW sono le piste europee quelle che potrebbero presto scaldarsi.

In questo senso è da registrare una prima proposta da parte dell'Andelecht basata su un prestito con diritto di riscatto, ma al momento l'operazione non è andata avanti perché fra le parti non c'è ancora accordo sul controriscatto. Alla finestra restano diversi altri club fra cui il Benfica e il Mirandes.