Inter, anche per Mkhitaryan si potrà sfruttare il Decreto Crescita: l'impatto a bilancio

Non solo Romelu Lukaku. L'Inter ha usufruito dei benefici del Decreto Crescita anche per ingaggiare Henrikh Mkhitaryan, svincolatosi il 30 giugno dalla Roma. Come spiegato dal portale Calcio&Finanza, l’impatto a bilancio dell’ingaggio dell'armeno sarà pari a 4,98 milioni di euro lordi, con il calciatore che andrà a percepire 3,8 milioni di euro netti. Le agevolazioni si applicano, infatti, per chi sposta la propria residenza fiscale in Italia e vi rimane per almeno due anni. Lo sgravio vale per cinque anni fiscali, quindi Mkhitaryan anche in nerazzurro potrà sfruttare la norma.