TMW Inter, ancora non c'è la firma di Palacios: manca il nulla osta della Federcalcio argentina

vedi letture

Arrivano nuovi aggiornamenti in merito all'arrivo di Tomas Palacios all'Inter. Dopo che il Rivadavia e il Talleres hanno sistemato i loro ultimi dettagli, dando il via libera alla firma del giocatore, che ha già svolto le visite mediche nei giorni scorso, il club nerazzurro non ha ancora potuto far mettere nero su bianco l'accordo sul contratto, visto che manca il nulla osta delle Federcalcio argentina. In mattinata sono andati in scena nuovi contatti tra l'Inter e gli intermediari e gli agenti del difensore e tutto è sistemato, in attesa dell'ultimo documento che darà il via libera alla firma, attesa nelle prossime ore.

Le cifre dell'operazione.

Palacios arriverà all'Inter per 6,5 milioni di euro più bonus, che potrebbero far lievitare la cifra fino a 10 milioni, con la cifra che verrà divisa in parti uguali tra Rivadavia e Talleres. Le telenovela sta comunque per finire.