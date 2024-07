TMW Inter, Antonelli torna in sede: si chiude per l'operazione Oristanio-Tessmann col Venezia

Nuova visita alla sede dell'Inter per Filippo Antonelli, ds Venezia: si chiude l'operazione che porterà Gaetano Oristanio in arancioneroverde e Tanner Tessmann in nerazzurro. L'americano resterà potrebbe comunque restare a disposizione di Di Francesco per l'anno venturo, andando a rafforzare la squadra di Simone Inzaghi nell'estate 2025. Ma non è escluso un prestito altrove.

I dettagli delle due operazioni che si stanno chiudendo

La società nerazzurra ha messo sul piatto circa sei milioni di euro per acquistare il cartellino di Tessmann e s'è detta disponibile a lasciarlo in prestito al Venezia per una stagione così da far maturare al calciatore esperienza in Serie A. E' la formula preferita per gli arancioneroverdi e sembra essersi convinto anche il giocatore che, in un primo momento, sembrava orientato ad andare via subito. Negli ultimi giorni, il procuratore del centrocampista statunitense ha parlato anche con Roma, Napoli e Fiorentina.

Per quanto riguarda Il fantasista, l'anno scorso al Cagliari, dovrebbe partire in prestito. Nulla di fatto con il Genoa che lo aveva messo nel mirino come possibile contropartita tecnica per Josep Martinez, poi finito in nerazzurro per 13,5 milioni più 2 di bonus. Alla fine il Venezia l'ha spuntata e avrà a disposizione una nuova freccia al proprio arco per l'anno del ritorno in Serie A.