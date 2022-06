Inter, Antonello sullo stadio: "E' fondamentale. Spero che dibattito si chiuda entro fine novembre"

Nel corso del suo intervento a margine della Milano Jumping Cup, l'ad dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato anche della questione nuovo stadio: "In questo momento Inter e Milan stanno lavorando per predisporre la documentazione integrativa al fascicolo che verrà depositato, per permettere poi lo svolgimento del dibattitto pubblico. Il comune ha nominato il responsabile, ci sono già stati contatti informali e nelle prossime settimane avremo riunioni ufficiali. Esiste una data certa? Quello che chiediamo è di accelerare i tempi, oramai è fondamentale al di là della location l'esecuzione del progetto stadio. Vogliamo fare velocemente, sappiamo che ci sono degli aspetti formali da seguire ma la speranza è che la fase dibattimentale possa concludersi non oltre fine novembre".