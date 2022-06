Inter aperta a cedere Correa anche in prestito: Olympique Marsiglia e Newcastle si fanno avanti

Lukaku in arrivo, Dybala quasi, Lautaro incedibile. Ma qualcuno dall'attacco dell'Inter dovrà uscire per evitare un sovraffollamento. Tra i maggiori indiziati c'è sicuramente Joaquin Correa, per il quale si sono fatti avanti Olympique Marsiglia e Newcastle. Difficile cederlo a titolo definitivo, considerando l'investimento da 31 milioni di euro fatto appena un anno fa, ma anche una soluzione in prestito oneroso, con ingaggio pagato dalla nuova squadra, potrebbe far contenti i nerazzurri. A scriverlo è il Corriere dello Sport.