Inter, Asllani: "Il gol a San Siro emozione incredibile. Il lavoro alla lunga paga per tutti"

Il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani è stato insignito oggi dell'Aquila d’Oro in Piazza Garibaldi a Buti. Il centrocampista albanese, dopo aver ricevuto il premio dalla sindaca Arianna Buti, è tornato sul gol segnato lo scorso anno a San Siro contro il Genoa: "È stato davvero emozionante segnare davanti a 75.000 persone il gol in una partita bloccata - ha esordito -. Sentire dio il mio cognome è stato fantastico poi se aggiungi che fai gol per la squadra per cui tifi da bambino la soddisfazione è doppia", le parole riportate da Pisanews.net.

E ancora: "L’accoglienza è stata davvero calorosa - le sue parole -, non me l’aspettavo ma non ti nego che sono contento che Buti che per me è casa mi abbia accolto con questo calore. Quando ho un momento libero vengo qua l’ho fatto subito dopo la fine dell’Europeo, poi con amici mi sono concesso una settimana di vacanza. Però mi sento bene qui, Buti mi ha accolto sin da piccolo ha avuto rispetto di me e della mia famiglia. Come dico sempre il lavoro alla lunga paga per tutti. L’importante è mantenere la giusta mentalità ed essere umili e avere rispetto delle persone. Sono valori che ti permettono di fare tanta strada", ha concluso.