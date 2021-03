Inter-Atalanta 1-0, le pagelle: fra i due migliori attacchi... si distinguono le due difese

vedi letture

Inter-Atalanta 1-0 (54' Skriniar)

INTER (a cura di Simone Bernabei)

Handanovic 7 - Spericolato in certi frangenti con gli appoggi in uscita, straordinario per reattività e prontezza sul colpo di testa di Zapata in chiusura di primo tempo. Conferma l'ottimo momento di forma

Skriniar 7 - E' il migliore del pacchetto per chiusure difensive (nonostante qualche difficoltà nel corpo a corpo con Zapata) ed è colui che grazie al suo gol sblocca il risultato e regala il successo, pesantissimo, alla sua Inter

De Vrij 6 - Qualche piccola sbavatura nelle chiusure difensive, a volte sembra spiazzato quando Brozovic si abbassa quasi nel ruolo di libero per far partire l'azione. Ma come tutta la retroguardia regge bene

Bastoni 6,5 - Dalla sua parte Maehle ha gambe veloci e propositive, ma lui non si fa intimorire. Anzi. Solite ottime giocate difensive, anche se davanti ha uno dei migliori attacchi del torneo

Hakimi 6 - Era attesissimo, il duello sulla sua corsia con Robin Gosens. I due però, chissà se per timore reverenziale, finiscono praticamente per annularsi. Per il marocchino qualche errore di gestione del pallone in fase di spinta, ma pure una chiusura determinante dentro l'area di rigore nel primo tempo (dall'85' D'Ambrosio sv)

Barella 6 - Parte bene, col solito dinamismo prestato alla costruzione della manovra. Col passare dei minuti perde un po' di efficacia e si innervosisce, ma la sua prova resta comunque positiva

Brozovic 6,5 - Il gioco dell'Inter è incentrato sul movimento a pendolo fra attacco e difesa del croato. Ogni ripartenza dal basso passa dai suoi sapienti piedi (dal 77' Gagliardini sv)

Vidal 5,5 - Torna titolare al posto di Eriksen, ma la sua non è una prestazione da ricordare. Qualche errore di troppo nella zona calca del campo, soprattutto quando la squadra è in uscita e perdere palloni significa prestare il fianco alle infilzate della Dea (dal 52' Eriksen 6,5 - Entra benissimo in partita. Soprattutto per l'attenzione e la voglia con cui lavora in fase difensiva)

Perisic 6 - E' praticamente un terzino aggiunto, visto che l'Atalanta lo costringe a stare basso spesso e volentieri. Lui non si fa problemi e accetta il compito come spesso gli capita ultimamente. Poco brillante davanti, estremamente prezioso dietro (dall'85' Darmian sv)

Lautaro 6 - Il tipo di partita lo porta a stare più basso del solito e più distante da Lukaku. In pratica, a seconda delle fasi, è una mezzala aggiunta. E il suo apporto è utile soprattutto in questo (dal 77' Sanchez sv)

Lukaku 5,5 - Partita di sofferenza e lotta, quella dell'Mvp del mese di febbraio. Dà e riceve colpi, soprattutto nel duello con Djimsiti che mette in atto una marcatura a uomo asfissiante. Lavoro utile e preziosissimo per la squadra, anche se con qualche sbavatura di troppo là davanti

Antonio Conte 6,5 - Imposta la partita lasciando palla all'Atalanta, puntando su solidità difensiva e ripartenze letali. Un rischio, contro la squadra di Gasperini, ma che alla fine porta risultati. Bene il cambio Vidal-Eriksen a inizio ripresa e pure le altre sostituzioni nel finale

ATALANTA (a cura di Andrea Piras)

Sportiello 6,5 - “Sta attraversando un buon momento, dunque merita delle chance di giocare”. Così si è espresso Gian Piero Gasperini e lui risponde presente sia sulle uscite alte che fra i pali. Incredibile il suo salvataggio di testa sull’intervento di Romero. Nulla può sul gol di Skriniar.

Toloi 6 - Rischia con due scivoloni di mandare in porta prima Lautaro e poi nel secondo tempo Lukaku ma poi se la cava. Nel finale di primo tempo ha un piccolo problema fisico ma stringe i denti da vero capitano.

Romero 6,5 - Che sia Lukaku o che sia Lautaro Martinez, il difensore argentino non lascia a nessuno dei due un millimetro per colpire. Rischia l’autogol nel primo tempo chiamando Sportiello alla parata…di testa. In ritardo su Skriniar in occasione del vantaggio interista ma è super il suo recupero su Lukaku lanciato a rete.

Djimsiti 7 - Lo si trova spesso anche nella trequarti dell’Inter ad accompagnare l’azione. Una prestazione sontuosa per il centrale nerazzurro che si dimostra roccioso nel duello con Lukaku. Nel primo tempo sfiora il gol con un colpo di testa su corner (Dall’82’ Palomino sv).

Maehle 6,5 - Si alza molto per andare a pressare su Bastoni. Dalla sua parte Perisic non riesce a pungere. Al contrario lui quando accelera sulla destra arriva spesso al cross.

De Roon 6,5 - Si sdoppia in mezzo al campo. Va a raddoppiare su Lukaku e su Hakimi e allo stesso tempo riesce ad impostare bene la manovra nerazzurri con tocchi rapidi.

Freuler 7 - Fa un lavoro di pressione importante sui giocatori dell’Inter. Corre molto e recupera tanti palloni, aiutando la squadra nella fase di possesso (Dall’82’ Pasalic sv).

Gosens 5,5 - Quello con Hakimi è uno dei duelli più interessanti della serata. Aggredisce spesso la corsia di sinistra approfittando degli spazi che Zapata gli crea. Anticipato da Bastoni in area nell’azione che porta al gol di Skriniar.

Pessina 6 - E’ il primo a fare pressione sui difensori dell’Inter nel tentativo di interrompere sul nascere l’azione. Dopo un buon primo tempo, cala di tono nella seconda frazione di gara (Dal 74’ Miranchuk sv).

Malinovskyi 6 - Anche lui fa un buon pressing sugli avversari ma parte un po’ troppo timido. Prezioso sui calci d’angolo da cui nascono le due occasioni per la Dea di Zapata e Djimsiti (Dal 46’ Ilicic 5,5 - Viene cercato molto dai compagni ma non riesce a trovare il guizzo che gli si chiede da lui).

Zapata 6,5 - Lascia sul posto un difensore del calibro di Skriniar quando decide di sfruttare la sua velocità mista alla sua potenza fisica. Chiama Handanovic alla super parata con colpo di testa sugli sviluppi di un corner e sfiora il pareggio nella ripresa. Esce stremato (Dal 70’ Muriel 6 - Si presenta con un diagonale insidioso che chiama Handanovic alla respinta con i piedi).

Gasperini 6,5 - La sua Atalanta si fa preferire per mole di gioco espresso. Nel primo tempo meriterebbe di andare negli spogliatoi in vantaggio ma Handanovic e Brozovic dicono di no a Zapata e Djimsiti. Nella ripresa subisce gol su mischia in seguito ad un corner ma i cambi non portano i frutti sperati.