Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: torna la LuLa dal 1'. Lookman in panchina

vedi letture

Ultima casalinga in questa stagione per l'Inter: ai nerazzurri basta un punto per conquistare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. L'Atalanta, viceversa, ha bisogno di una vittoria per tenere viva la speranza di un assalto finale al quarto posto. Sold out a San Siro, fischio d'inizio alle 20,45 affidato a Orsato. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Simone Inzaghi, complice l'assenza di Correa, ripropone la coppia d'attacco formata da Lukaku e Lautaro. Torna Onana in porta.

Gian Piero Gasperini recupera Lookman, che però parte dalla panchina. Torna titolare Ederson.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund.

Allenatore: Gasperini.