Inter, Ausilio: "Donnarumma interessante. Inzaghi può rimanere con noi per altri 10 anni"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Sport Mediaset. Fra i tanti temi toccati il dirigente dei nerazzurri ha parlato anche del possibile rinnovo di contratto di mister Simone Inzaghi

La prossima stagione è l'ultima del contratto di Inzaghi. Avete mai parlato di rinnovo?

"E' una cosa talmente normale e facile da gestire. Di comune accordo, non abbiamo fretta. Rinnovare di un solo anno, come è successo dopo lo scudetto, permette anche a lui di tenere alta la tensione, di essere sul pezzo, con la testa piena di motivazioni. Probabilmente rimarrà per 10 anni come allenatore dell'Inter, ma è giusto che a fine stagione- vale per lui, ma anche per me- si facciano delle valutazioni da entrambe le parti. Valutazioni che possono portare a miglioramenti come è successo nell'ultimo rinnovo. Quello che è sicuro che siamo contentissimi di lui, è il migliore allenatore che possa avere l'Inter e sono convinto che anche Inzaghi pensi la stessa cosa dell'Inter".

Un grande nome: Gigio Donnarumma. Se arrivasse a fine contratto col PSG sarebbe interessante per voi?

"Ci mancherebbe che non fosse interessante. Ma debbo essere realista: abbiamo due ottimi portieri, Martinez ha un contratto lungo, abbiamo un'opzione per allungare quello di Sommer. Pensare già al 2026... è così lontano. E non credo che il PSG se lo lasci scappare".