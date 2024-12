Inter, avanti con Sommer fino al 2026: Martinez aspetta, ma lo svizzero manterrà il posto

vedi letture

Avanti con Yann Sommer, almeno fino al 2026. L'Inter progetta il futuro insieme al portiere svizzero, che in quest'avvio di stagione ha convinto davvero tutti e ha dimostrato di essere ancora meritevole della maglia da titlare. D'altronde uno dei punti di forza della formazione di Simone Inzaghi è proprio la solidità difensiva, ritrovata dopo un inizio complicato: nelle ultime 9 partite per ben 7 volte Sommer ha chiuso con la rete inviolata. L’Inter, pur avendone la possibilità esercitando una clausola, non uscirà - si legge sul Corriere dello Sport - con un anno d’anticipo dal contratto dell’ex Bayern Monaco. Non era scontato.

La scorsa estate, infatti, l’acquisto di Josep Martinez avrebbe dovuto portare ad un avvicendamento nella porta nerazzurra, aprendo alla possibilità di una separazione da Sommer. I primi mesi di questa annata, invece, hanno dimostrato come lo svizzero, nonostante i 36 anni da compiere il prossimo 17 dicembre, sia assolutamente in grado di garantire prestazioni di alto livello.

A Martinez, a questo punto, toccherà aspettare ancora il suo turno. Le sue doti sono fuori discussione. E proprio per quelle è stato scelto come potenziale titolare del futuro, spingendo il club di viale Liberazione ad investire 13,5 milioni per il suo cartellino. E’ stato l’acquisto più pagato, ma è anche l’unico elemento della rosa che ancora non ha giocato un minuto in gare ufficiali. A questo punto, occorrerà attendere la prossima stagione per avviare un vero e proprio passaggio di consegne. E, di conseguenza, soltanto nel 2026 verrà fatto un punto della situazione per decidere in via definitiva come evolverà il reparto portieri nerazzurro.