Inter, BC Partners ha fissato il limite: alla fine di marzo stop alle contrattazioni

La trattativa per l'eventuale passaggio di quote dalle mani di Suning a quelle di BC Partners ha ora un termine ultimo. Al 31 marzo il fondo deciderà, qualora non abbia trovato un accordo con i nerazzurri, di interrompere le contrattazioni. Continua a esserci - come spiega Il Corriere dello Sport - una distanza di circa 200 milioni. La scadenza non è casuale: c'è la condizione obbligatoria per partecipare alle coppe europee (ed essere in regola con i pagamenti), in più è stata posticipata a quella data la prima rata di Hakimi da 10 milioni.