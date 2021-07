Inter, Bellerin resta favorito per la corsia destra. Costi elevati per Lazzari e Dumfries

Hector Bellerin rimane il favorito per il dopo Hakimi. L'esterno spagnolo - come riportato da Tuttosport - piace ai nerazzurri, entro l'8 luglio lo stesso Inzaghi spera di chiudere un paio di acquisti sulle corsie esterne. Per svariati motivi l'esterno dell'Arsenal piace alla dirigenza interista, mentre Lazzari e Dumfries sono sempre più lontani: le richieste economiche dei rispettivi club restano elevate rispetto ai parametri imposti dal club di Viale della Liberazione.