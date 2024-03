Inter, Bergomi: "Il centrocampo dell'Inter un po' mi preoccupa in vista delle prossime 3 gare"

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato il successo dell'Inter sul Genoa proiettandosi anche sulle prossime sfide dei nerazzurri. Il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid capita in mezzo alle delicatissime sfide di campionato contro Bologna e Napoli. Questo il pensiero dello Zio:

"Il reparto che mi preoccupa di più è il centrocampo. Frattesi è tornato a sedersi dopo aver provato il riscaldamento, Calhanoglu ancora non è a posto. C'è Klaassen, che penso giocherà a Bologna. Inzaghi era nervoso e voleva questi 3 punti per crearsi più vantaggio, perché in mezzo a Madrid ha le sfide con Bologna e Napoli...".