Inter, c'è l'idea Gnonto per fine mercato. Valutazione di 15-20 milioni, ma prima le priorità

Gazzetta.it ripropone il nome di Willy Gnonto in orbita Inter. L'attaccante classe 2003 è cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro, prima di lasciarlo per trovare più spazio in Svizzera, allo Zurigo.

I nerazzurri, si legge, hanno chiesto informazioni per il nazionale italiano del Leeds, che a certe condizioni potrebbe anche tornare alla Pinetina. Si tratta però, nel caso, di un'operazione di fine mercato, prima l'Inter si concentrerà sulle attuali prorità come il rientro di Romelu Lukaku dal Chelsea e l'acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo. La valutazione di Gnonto (accostato in Italia anche alla Fiorentina) si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.