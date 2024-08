Inter, Calhanoglu a rischio per Londra: è affaticato, oggi ha svolto un lavoro personalizzato

L'Inter continua ad allenarsi al BPer Training Centre in vista dell'esordio di campionato del 17 agosto, ma non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi, che domenica pomeriggio sarà impegnato a Londra contro il Chelsea in amichevole. Secondo quanto riportato da FCInterNews.it infatti, dopo gli infortuni e i problemi muscolari per Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski e Stefan de Vrij, anche Hakan Calhanoglu si è allenato a parte e ha svolto un lavoro personalizzato.

Una decisione precauzionale visto che il turco è affaticato e nessuno ha voglia di forzare. Per questo l'ex Milan potrebbe addirittura saltare la trasferta in Inghilterra e rimanere in Italia. La decisione finale spetterà al tecnico.

Intanto oggi Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così a Sette della nuova stagione: "Sono ottimista di natura, sarà bella. Ci manca una casa. Oggi abbiamo San Siro che condividiamo con un’altra squadra, ma uno spazio tutto nostro rafforzerebbe quel grande senso di appartenenza che è caratteristica importante nella vita di una società di calcio. Stiamo facendo di tutto per realizzare questo sogno che è nostro come dei tifosi. Combattiamo con la burocrazia italiana che dilata i tempi. Una cittadella sarebbe una bella cosa. Purtroppo non è facile da realizzare, ma almeno uno stadio sarebbe indispensabile. Per il progetto di Rozzano ragioniamo su 70 mila posti".