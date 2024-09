Inter, Calhanoglu: "Perdere fa male, ma derby alle spalle. Oggi vogliamo ricordare chi siamo"

Dimenticare il derby e tornare a vincere. I piani dell'Inter, in scena tra pochi minuti a Udine, sono chiari. Li racconta Hakan Calhanoglu ai microfoni di Inter TV: "Perdere fa male, ma ci siamo già lasciati alle spalle la sconfitta contro il Milan. Abbiamo lavorato bene in settimana, con forza e cattiveria. Sappiamo la nostra forza, così come sappiamo quanto sia complicato a Udine. Ma stiamo bene".

Sarà più importante il tuo apporto in fase di manovra o di non possesso? "Voglio dare il massimo, è arrivato il momento di far vedere quello che eravamo l'anno scorso e che siamo stati in questi anni. Credo che anche i miei compagni siano carichi".

Che Udinese vi aspettate oggi in campo?

"Hanno un altro allenatore, tedesco, lo conosco dalla Bundesliga. Vediamo in campo, magari cambieranno modulo. Io però mi concentro soltanto sul mio lavoro".

