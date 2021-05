Inter Campione. Al Duomo sfottò per la Juve: "Come mai, la Champions tu non la vinci mai!"

vedi letture

"Come mai, la Champions League tu non la vinci mai!". Durante la festa Scudetto dei nerazzurri, c'è spazio anche per gli sfottò ai danni delle rivali storiche. Come mostra il video realizzato dall'inviato di TMW, alcuni sostenitori dell'Inter radunati in Piazza Duomo hanno infatti stuzzicato indirettamente la Juve per il flop europeo degli ultimi anni.