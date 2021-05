Inter Campione, Conte: "Ringrazio Oriali, è stata la persona che ha influito di più"

Intervistato da ‘90° Minuto’, il tecnico dell’Inter Antonio Conte, commentando lo Scudetto vinto dalla sua squadra, si concentra anche su alcuni ringraziamenti e dediche speciali: “Lo dedico a tutte le persone a me vicine, quelle che mi vivono fuori dal campo: mia moglie, mia figlia, i fratelli. Voglio ringraziare Lele Oriali, per me è stato molto importante. Mi ha aiutato tantissimo, è stata la persona che ha influito maggiormente in questi due anni".

