Inter Campione, gioia Maicon: "Una storia nuova, ma l'emozione è sempre forte"

Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, un grande ex come Maicon ha così commentato lo scudetto appena conquistato dall'Inter: "Volevo salutare alla Pinetina, ma non mi hanno fatto entrare: sarà per la prossima. E' una storia nuova, ma l'emozione è sempre forte! Bravi tutti".