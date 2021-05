Inter Campione. I protagonisti - Lukaku vale i 74 milioni spesi. Ora sono molti di più

Quasi due anni fa, all'inizio della sua esperienza interista, c'era chi si chiedeva se Romelu Lukaku valesse i soldi spesi dai nerazzurri. La cocciuta sensazione, da parte di Antonio Conte, che fosse l'uomo perfetto, il centravanti giusto per la sua squadra, quel mix di esplosività e forza che lo poteva portare a lottare come un leone su ogni pallone. Il calcio italiano ha i suoi tempi e le sue difficoltà, tanto che nella prima parte della stagione più di qualcuno storceva il naso. Non tecnico ed elegante come Diego Milito, né veloce come Ronaldo. Un armadio a quattro ante che sbagliava qualche gol di troppo, come se fosse semplice buttarla sistematicamente in rete.

Con la dovuta calma, due anni dopo, si può dire che l'acquisto di Lukaku sia stato manna dal cielo. All'ultimo minuto utile, visto che il mercato inglese chiudeva all'8 di agosto - quello italiano al 19 - e la Juventus aveva cercato di inserirsi. Il tentativo si è però scontrato con la bravura degli uomini mercato nerazzurri, intenzionati a puntare solamente su di lui dietro espressa richiesta di Conte. Undici volte su dodici stagioni giocate in doppia cifra, in campionato.

Sorrisi, gioie, ma anche qualche lacrima amara. Come quella versata per l'autogol contro il Siviglia, nella finale di Europa League della scorsa stagione. Oppure il colpo di testa parato contro lo Shakhtar, in quello che per un buon periodo è stato manifesto (e meme) della sua stagione nerazzurra. Più dei gol, perché è più semplice ricordarsi degli errori che non delle cose belle. Però c'è chi se ne accorge: Lukaku non ha un cartellino con il prezzo, perché sarebbe incedibile. Il condizionale deriva da possibili incredibili - e sconvolgenti - offerte che potrebbero arrivare da Chelsea o Manchester City. Almeno tre cifre, forse 130-140 milioni. Quindi sì, è evidente, Lukaku vale i soldi spesi nell'estate del 2019.