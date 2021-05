Inter Campione, Lukaku: "È stata una lunga strada, grazie ai tifosi nerazzurri di tutto il mondo!"

Uomo copertina dell'Inter scudettata, Romelu Lukaku ha usato anche i social per descrivere la gioia del titolo conquistato con la maglia nerazzurra: "Campioni! È stata una lunga strada per noi come squadra, ma alla fine ce l'abbiamo fatta! Grazie a tutti i tifosi dell'Inter di tutto il mondo! Godiamoci questo momento!", il messaggio dell'attaccante nerazzurro.



God is good! 🙏🏿

Champions! Been a long road for us as a team but we did it in the end! Thank you to all inter fans all over the world! Let’s enjoy this moment! 🖤💙 FORZA @Inter pic.twitter.com/d8wydrVELy

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021