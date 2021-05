Inter Campione, Lukaku festeggia girando da solo per la città di Milano

Ognuno festeggia lo Scudetto a modo suo, e nel caso di Romelu Lukaku non si può certo parlare di brindisi privato o niente di simile: come si nota dalle Instagram Stories, infatti, il centravanti belga - assoluto protagonista nel successo nerazzurro - è in giro per la città di Milano a bordo di un mezzo a motore, salutando esultante chiunque incroci il suo sguardo.