Inter Campione. Primi tifosi nerazzurri radunati in Piazza Duomo per festeggiare, le immagini

La Milano nerazzurra è in festa. Nonostante le restrizioni anti-Covid, numerosi tifosi dell'Inter si sono infatti ritrovati in questi minuti in Piazza Duomo con bandiere, striscioni e fumogeni per festeggiare lo Scudetto di Lukaku e compagni.

Guarda le immagini in calce.