Inter, chance per i due ex simboli di Londra

Una chance, bella grossa, per due. Il derby di Coppa Italia in chiave Inter si riassume così, specie in relazione a Christian Eriksen ed Alexis Sanchez, due che nelle gerarchie di Conte non partono certo tra i titolari ma che sono un paio di anni fa animavano le sorti della Londra del calcio con le maglie di Tottenham ed Arsenal. Il turnover che dovrebbe scegliere il tecnico dell’Inter in vista della gara infrasettimanale potrebbe consentire ad entrambi di avere una opportunità di rilancio e magari di cambiare in corsa qualche gerarchia in vista della seconda parte della stagione. La qualità non si discute, al netto delle scelte tattiche é una chance da non sprecare per entrambi. Ammesso che Conte decida di concederla.