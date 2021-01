Inter, chance sprecata? Conte: "Non guardiamo al Milan, ma a noi. Per lottare bisogna crescere"

L'Inter non sfrutta la sconfitta del Milan e resta secondo in campionato, ma Antonio Conte non fa drammi dopo lo 0-0 con l'Udinese: "Noi dobbiamo guardare a noi, non possiamo pensare al Milan - le parole del tecnico nerazzurro a Sky Sport - e al fatto che loro abbiano perso la partita. Noi pensiamo a migliorare in ciò che stiamo facendo. Ci sono dei margini di crescita, oggi potevamo essere un po' più precisi. E' mancata soprattutto la qualità nell'ultimo passaggio che è fondamentale. Possiamo e dobbiamo migliorare da questo punto di vista se vogliamo avere l'ambizione di lottare fino alla fine per qualcosa di importante".

