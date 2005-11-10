Inter, per Khalaili visite mediche a Milano: ora assalto alla difesa

Khalaili è sbarcato a Milano e completerà le visite mediche. Dopo il suo arrivo, l'Inter concentrerà gli sforzi sul reparto difensivo.

Anan Khalaili ha iniziato la sua avventura all'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano nella giornata di ieri e tra oggi e lunedì completerà l'iter delle visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per cinque stagioni.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il classe 2004 è stato accolto all'aeroporto di Linate prima di raggiungere la clinica Humanitas e il CONI per i primi controlli. L'Inter ha chiuso l'operazione con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore percepirà un ingaggio da circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Ora Chivu vuole almeno due nuovi difensori

Khalaili diventa così il secondo acquisto estivo dopo Ivan Provedel e raccoglierà l'eredità di Denzel Dumfries sulla corsia destra. I nerazzurri hanno superato la concorrenza del Napoli e concluso una trattativa portata avanti direttamente con il club belga, senza intermediari. Per l'Union Saint-Gilloise si tratta della cessione più remunerativa della propria storia.

Archiviato il rinforzo sulla fascia, la dirigenza si concentrerà ora sul reparto arretrato. L'obiettivo è regalare a Cristian Chivu almeno due nuovi difensori per completare una rosa che dovrà colmare gli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.