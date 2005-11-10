Inter, lunedì al via la nuova stagione nerazzurra: Chivu riparte dal blocco azzurro

Chivu è già al lavoro in vista del raduno. Lunedì parte la nuova stagione dell'Inter con il gruppo quasi al completo e il ritiro in Germania.

Cristian Chivu ha già riacceso i motori. Archiviata la breve pausa estiva, il tecnico è rientrato a Milano per preparare nei dettagli l'inizio della nuova stagione, che scatterà ufficialmente lunedì con il raduno ad Appiano Gentile.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore è rimasto costantemente in contatto con il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio durante le vacanze, seguendo da vicino le operazioni di mercato. Dopo i primi test fisici ad Appiano, la squadra partirà per il ritiro di Donaueschingen, in Germania, dove sosterrà una preparazione intensa con doppie sedute di allenamento.

Gruppo non al completo causa Mondiali

Il gruppo non sarà inizialmente al completo. I giocatori ancora impegnati o reduci dal Mondiale raggiungeranno i compagni soltanto in occasione della tournée tra Hong Kong e Australia. Saranno invece presenti fin dal primo giorno i nuovi acquisti, Aleksandar Stankovic, i giovani aggregati e anche Pavard e Asllani, in attesa di definire il proprio futuro.

Chivu punta a una preparazione più lineare rispetto alla scorsa estate e conta di avere già indicazioni importanti nella prima amichevole del 26 luglio contro il Karlsruher. L'obiettivo è arrivare all'inizio della stagione con una squadra già assimilata ai nuovi principi tattici e fisicamente pronta per difendere lo scudetto.