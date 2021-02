Inter, col gol segnato a Firenze Barella ha già partecipato a 8 reti in stagione: è record

Nicolò Barella, con la rete segnata nel primo tempo della sfida di Firenze (Fiorentina-Inter 0-1 al 45'), ha preso parte a otto gol in questo campionato (tre reti e cinque assist): è il suo record in Serie A in una singola stagione.

8 - Nicolò #Barella has been involved in 8 goals in the current league season (3 goals and 5 assists), a record for him in a single Serie A campaign. Explosion.#FiorentinaInter #SerieA pic.twitter.com/cVJ0hpqrSI

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 5, 2021