Inter, comincia l'era Chivu: ritrovo ad Appiano e subito un regalo dal mercato?

È l’alba di una nuova era in Viale della Liberazione. Dopo giorni di consultazioni e porte chiuse l’Inter ha scelto Cristian Chivu come successore di Simone Inzaghi, sedotto dai milioni arabi dopo lo schiaffo umiliante contro il Psg. Nelle prossime ore l’ormai ex allenatore del Parma risolverà il contratto con i ducali e firmerà l’accordo che lo legherà ai colori nerazzurri: un biennale da 2,5 milioni netti più bonus. Inutile girarci attorno: l’orizzonte dell’Inter è un'incognita e la sconfitta in finale di Champions League pesa su società, tifosi e gruppo squadra. Non è nemmeno il tempo dei giudizi sommari però, perché come sempre sarà il campo a giudicare il percorso del nuovo allenatore. Una parziale indicazione arriverà dal Mondiale per Club, ma una mano arriverà sicuramente dal mercato. La società infatti non si fermerà a Sucic e Luis Henrique.

Si aprono i cancelli di Appiano Gentile, mercoledì la partenza per gli Stati Uniti

Di nuovo a casa sotto un’altra veste. Forse ancor più prestigiosa. Cristian Chivu oggi dirigerà il primo allenamento alla Pinetina come capo allenatore della prima squadra. Un gradito ritorno dopo l'esperienza maturata con le giovanili. Nonostante il gruppo non sia al completo per l’assenza di diversi nazionali il tecnico rumeno respirerà nuovamente l’aria di Appiano Gentile con il suo staff, nell'attesa di avere l'intero organico. La giornata di oggi è il primo passo verso il Mondiale per Club. Mercoledì ci sarà la partenza per gli Stati Uniti. La squadra debutterà martedì 17 giugno alle ore 18:00 americane (in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey. Primo banco di prova del nuovo Biscione.

Tutte le strade portano a Parma, non c’è solo Bonny. Forze fresche dal mercato

La notte di Monaco di Baviera porta incubi difficili da cancellare. La serata è stata una combinazione pugilistica di un peso massimo: jab, diretto, montante e doppio gancio. Il primo a cadere è stato Simone Inzaghi, la società invece sta assorbendo l’urto, mentre la squadra rifiata ed è pronta alla ripresa. La nuova Inter sta nascendo, in sinergia tra dirigenza e proprietà americana di Oaktree. Sono già stati annunciati Petar Sucic e Luis Henrique, due colpi per dare linfa al reparto di centrocampo e nel pacchetto esterni. Ci sono altri nomi nel taccuino della dirigenza e tutte le strade sembrano portare a Parma. I nerazzurri vorrebbero accelerare per regalare a Chivu l'attaccante danese Ange-Yoan Bonny, centravanti già allenato da Chivu in Emilia e più che mai utile per rinvigorire il peso offensivo. Occhio anche alla difesa e al giovane difensore ducale Giovanni Leoni. Il classe 2006, però è sulla bocca di tante big di Seria A.