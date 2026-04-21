Inter-Como, le formazioni ufficiali: sorpresa Luis Henrique, c'è Bonny. La scelta su Diao

È arrivata la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Inter e Como, un dentro-fuori che deciderà chi sbarcherà in finale contro la vincente di Atalanta-Lazio. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match, si riparte dallo 0-0 dell'andata al Sinigaglia.

I padroni di casa optano per un tandem offensivo con Bonny e Thuram, va fuori Pio Esposito. Sugli esterni novità, Dumfries finisce in panchina e chance per Luis Henrique dal 1' con Dimarco a sinistra. Titolari a centrocampo i perni fondanti di Chivu: Barella-Calhanoglu-Zielinski. In difesa torna Acerbi al posto di De Vrij, con Akanji-Carlos Augusto ai suoi lati.

Lato Como, Cesc Fabregas sfodera un 3-4-2-1 con difesa a tre: Ramon e Diego Carlos insieme a Kempf. Van der Brempt e non Vojvoda largo a destra in un centrocampo a quattro con Perrone-Da Cunha playmaker e Valle sull'out mancino. Sulla trequarti spazio a Nico Paz e Baturina a supporto di Douvikas centravanti. Ancora in panchina Alvaro Morata.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (3-4-2-1): 1 Butez; 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 2 Kempf; 77 Van der Brempt, 23 Perrone, 33 Da Cunha, 3 Valle; 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas.

A disposizione: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kuhn, 28 Smolcic, 38 Diao, 56 De Paoli, 58 Pisati.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Arbitro: Sozza

Assistenti: Berti - Cecconi

IV ufficiale: Marcenaro

VAR: Doveri

AVAR: La Penna