Inter, contatti con lo Sporting per la cessione di Joao Mario: cartellino valutato 10 milioni

vedi letture

Negli ultimi giorni, secondo il quotidiano portoghese O Jogo, Inter e Sporting Lisbona hanno riattivato i contatti per parlare del futuro di Joao Mario. Per il centrocampista col contratto in scadenza nel 2022 e attualmente in prestito allo Sporting, l’Inter pare intenzionata a chiedere una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Lo Sporting, tramite il suo presidente Varandas e il tecnico Ruben Amorim, hanno messo la permanenza di Joao Mario in cima alla lista delle priorità per la prossima stagione. Il prezzo di 10 milioni fatto dall’Inter potrebbe essere pagato, magari con una formula che preveda una rateizzazione, mentre lo stipendio da 2,7 milioni netti del giocatore è oggi un ostacolo. Il club lusitano ha un salary cap da 1 milione di euro come massimo per i giocatori, per questo nonostante la volontà del giocatore sia quella di restare a Lisbona ad oggi la forbice è piuttosto ampi.