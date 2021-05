Inter, contatto telefonico tra Inzaghi e Lukaku: l'attaccante è uno degli incedibili

vedi letture

Romelu Lukaku è forse l'unico inamovibile per questa Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi - che nei prossimi giorni verrà ufficializzato - ha cominciato il giro di telefonate con i suoi futuri calciatori proprio dal centravanti belga, confermandogli di considerarlo un elemento fondamentale nel suo scacchiere tattico. Inzaghi ha ribadito a Big Rom che per la società lui è considerato l’ultimo dei big da cedere. Lukaku viene considerato un leader nello spogliatoio e per questo non verrà messo sul mercato, con Inzaghi che proverà a replicare con lui quanto fatto con Ciro Immobile alla Lazio.