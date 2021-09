Inter-Conte: divorzio per "diverse visioni sul progetto tecnico". Buonuscita pari a metà ingaggio

"Diverse visioni sul progetto tecnico per il futuro della Società” hanno portato al divorzio tra Antonio Conte e l'Inter: è quanto emerge dal verbale dell’assemblea dei soci nerazzurri andata in scena lo scorso 8 luglio, di cui Calcio e Finanza ha preso visione. Uno dei soci ha chiesto “chiarimenti in relazione alle motivazioni che hanno portato la Società a riconoscere una buonuscita all’allenatore della precedente stagione sportiva” e a tal proposito, l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha risposto così: “Al termine della scorsa stagione la Società e l’allenatore si sono incontrati, e hanno preso atto di alcune diverse visioni circa il progetto tecnico per il futuro della Società; pertanto, le parti hanno deciso di comune accordo di risolvere il reciproco rapporto di lavoro. Nel contesto di tale accordo, come accade tipicamente nel mercato di riferimento, la Società ha riconosciuto all’allenatore un importo (pari a circa la metà del compenso previsto dal contratto di lavoro per la stagione 2021/2022), al fine di remunerare gli impegni assunti dall’allenatore nel contesto della risoluzione contrattuale”.