Inter, Conte: "Non è facile ripartire dopo la sosta. Dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato"

L'Inter tornerà in campo dopo più di 20 giorni nella sfida contro il Bologna e in conferenza stampa, Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha tracciato la strada da seguire: "Dobbiamo cercare di riprendere da dove avevamo lasciato, non è mai semplice dopo la sosta perché dobbiamo riannodare il filo del discorso. Non abbiamo però tempo, dobbiamo ripartire al 100%".

