Inter, Conte non smette di guardare al mercato: Emerson Palmieri o Tagliafico a sinistra

In casa Inter, Antonio Conte guarda anche al mercato per portare a termine il progetto triennale iniziato due anni fa sulla panchina nerazzurra, questo chiaramente nel caso il progetto inaugurato da Zhang venisse confermato alle attuali condizioni: secondo Tuttosport, se dovesse verificarsi la ventilata cessione di un big entro il 30 giugno, i rinforzi dovranno essere ancora di più per completare la rosa costruita con fatica nei primi 24 mesi. Conte si aspetta un ulteriore attaccante per dare respiro alla Lu-La, ma anche un titolare sulla corsia mancina, Emerson Palmieri e Nicolas Tagliafico i nomi preferiti, e un tuttocampista adatto alle sue corde: il nome che si fa è sempre quello di Rodrigo De Paul.