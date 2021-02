Inter, Conte pretende un altro Sanchez

vedi letture

Poteva essere la serata di Alexis Sanchez, ed invece è terminata con le critiche nemmeno troppo velate da parte di Antonio Conte al cileno. Un talento puro che tuttavia sembra avere smarrito la via del gol in maniera irrimediabile, con statistiche inequivocabili che lasciano intendere come da parte del numero 7 dell’Inter servano maggiori garanzie per puntare ai massimi obiettivi. Se da un lato è vero che la mole di gioco creata dall’ex giocatore dell’Arsenal e la sua propensione all’assist ne fanno una risorsa di altissimo livello nel quadro di un reparto che non lo vede certo titolare, dall’altro va sottolineato come spesso e volentieri i suoi meriti nel ritrovarsi al posto giusto ed al momento migliore vengano cancellati da una mancanza di freddezza sottoporta che si lascia alle spalle non pochi rimpianti rispetto a ciò che poteva essere ed ancora una volta non è stato. E stavolta anche Conte non le ha mandate a dire.