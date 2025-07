Ufficiale Venezia, ecco il colpo Adorante per l'attacco: contratto di 3 anni

Ecco il colpo Andrea Adorante per il Venezia, che rilancia ancora di più le proprie ambizioni di immediata risalita in Serie A per la prossima stagione. L'attaccante, come vi avevamo anticipato qui su TuttoMercatoWeb.com, arriva a titolo definitivo dalla Juve Stabia. Si tratta del secondo arrivo ufficializzato in questa mattinata dal Venezia, dopo quello di Mattia Compagnon dalla Juventus.

Il comunicato

Di seguito il comunicato del club arancioneroverde: "Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Adorante dalla Juve Stabia.

Nato a Parma, Adorante ha firmato un contratto che lo legherà al club lagunare fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno a favore del club arancioneroverde.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha conquistato un Campionato Primavera, un Torneo di Viareggio, un Campionato Under 17 e una Supercoppa Under 17, Adorante, 25 anni, ha esordito nella scorsa stagione in Serie B con la Juve Stabia, collezionando 36 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 17 gol e fornendo 2 assist.

Prima del debutto in cadetteria, ha disputato quattro stagioni in Serie C con le maglie di Virtus Francavilla, Messina, Triestina e Juve Stabia, totalizzando 119 presenze e 36 reti tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e playout.

A livello internazionale, Adorante ha indossato la maglia azzurra delle Nazionali giovanili Under 15 e Under 16, scendendo in campo in 11 occasioni e segnando una rete. Benvenuto in arancioneroverde, Andrea".

Le prime parole di Andrea Adorante

Ecco le prime parole di Adorante: "Ho scelto di venire a Venezia perché questo progetto mi ha colpito fin dall’inizio: ho visto come lavorano la società, il Direttore Sportivo Antonelli ed il Direttore Tecnico Molinaro, e credo che per me vestire la maglia arancioneroverde rappresenti uno step importante, sia a livello calcistico che personale, per continuare a crescere. Inoltre, giocare in una squadra prestigiosa come il Venezia è un onore e un grande piacere. Un ruolo importante nella mia scelta lo ha avuto anche la presenza di un allenatore come Stroppa: sapere che la società ha deciso di affidarsi a un profilo con la sua esperienza e mentalità è stato un ulteriore segnale della serietà e dell’ambizione di questo progetto.

Ai tifosi voglio dire che per tutta la stagione avremo bisogno del loro supporto. Da parte nostra daremo sempre il massimo, non solo per vincere, ma soprattutto per onorare questa maglia fino in fondo".