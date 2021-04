Inter, Conte: "Vittoria che vale 9 punti. Vogliamo dare una gioia al club e ai tifosi"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Si continua con questo effetto del fattore campo.

"Il dispiacere maggiore è fare questa cavalcata senza il pubblico. Arrivare a 79 punti a 5 giornate dalla fine è qualcosa di straordinario, di eccezionale. Stiamo spodestando un regno, che per nove anni è stato di una sola squadra".

Sono tre punti pesanti.

"Penso che questa vittoria valga nove punti. Può alleggerire tanta pressione sulla squadra. Ci siamo costruiti un buon distacco rispetto a chi insegue, manca un piccolissimo step e vogliamo arrivarci il prima possibile, perché ciò consentirebbe di dare spazio a chi ha giocato di meno, e che avrebbe meritato di avere più spazio. C'è voglia di finire in bellezza e di dare una gioia grande al club e ai tifosi".

C'è stata anche un po' di fatica?

"La mia scelta è stata di disputare le tre gare in sette giorni con la migliore formazione possibile. Fisicamente stiamo bene, sicuramente potevi pagare qualcosa, non tanto dal punto di vista fisico, ma da quello mentale. In molti si giocano per la prima volta qualcosa di eccezionale: è normale che un peso ci sia, ma lo stanno affrontando bene e sono contento".