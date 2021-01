Inter cooperativa del gol, Conte: "Sì, nelle mie squadre non segnano solo gli attaccanti"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa ha parlato dei suoi e della capacità della formazione nerazzurra di portare a segnare calciatori di ogni reparto. "Ultimamente gli attaccanti non segnano? La caratteristica delle mie squadre è proprio quella che a segnare non siano solo loro. Inevitabile che i due attaccanti fanno da terminale offensivo, per loro ci sono opportunità e occasioni per fare gol, ma le mie squadre coinvolgono tutti i calciatori. Noi attacchiamo in modo diverso e con uomini diversi, con tutti i reparti".