Inter, Correa out contro la Juventus: ha già lasciato il ritiro di Appiano Gentile

Joaquin Correa non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il match di domani contro la Juventus. L’attaccante argentino, come riportato da Sky Sport, è ancora alle prese con un problema fisico accusato durante la sua convocazione in nazionale. L'ex Lazio ha abbandonato il ritiro di Appiano Gentile.