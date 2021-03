Inter, D'Ambrosio e De Vrij ancora positivi. E a Bologna Conte si affiderà a Ranocchia

Ieri, sul fronte tamponi, c’è stata un’altra buona notizia in casa Inter con la certificata guarigione pure di Matias Vecino che nel pomeriggio ha già svolto una seduta di allenamento individuale che farà da preludio al rientro in gruppo previsto oggi. Gli unici positivi - sottolinea Tuttosport - restano così Danilo D’Ambrosio e Stefan De Vrij. Questo significa che a Bologna toccherà ad Andrea Ranocchia guidare la difesa (ultima presenza in campionato, il 30 gennaio a San Siro contro il Benevento): il senatore - unico nerazzurro in servizio permanente ed effettivo che ha vinto l’ormai “mitologica” Coppa Italia conquistata con Leonardo nel maggio 2011 - si è perfettamente immerso nel ruolo di uomo spogliatoio nel difficile compito di fare da controfigura all’olandese, uno a cui Conte non rinuncia mai per nessun motivo.