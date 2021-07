Inter, da Hakimi a Zappacosta. Le priorità di mercato con l'occhio costante al budget

vedi letture

"Hakimi è ancora nostro e non parlo di sostituti fino a che non ci saranno situazioni definitive, controlliamo il mercato e saremo pronti". Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, traccia il sentiero entro il quale i nerazzurri dovranno muoversi e in effetti si muoveranno in questo mercato ben lontano dalle fasi più calde. Intanto bisogna portare a termine i discorsi sul laterale ex Real Madrid, informato come da contratto dell'offerta definitiva (circa 70 milioni con i bonus) arrivata sui tavoli di Viale della Liberazione da Parigi. Achraf vestirà la maglia del PSG che punta a ogni cosa prima del mondiale in Qatar, altrimenti non avrebbe preso Donnarumma, Ramos e Wijnaldum. C'è chi continua a spingere per la permanenza di Mbappé e il potenziale assalto a Cristiano Ronaldo, ma questa è un'altra storia. Dicevamo di Hakimi: conclusa l'operazione con i parigini, magari anche quella di Joao Mario in Portogallo che porterebbe circa 7-8 milioni nelle casse interiste, la priorità sarà trovare un esterno destro titolare nello scacchiere di Simone Inzaghi. Non perché Darmian debba per forza fare la riserva, ma perché è cosi che lo vedeva Conte ed è pure così che lo vede anche il suo successore. I nomi di alto profilo sono tre: Hector Bellerin dell'Arsenal (ha ancora due anni di contratto e un semplice prestito con diritto di riscatto non convince i Gunners), Marcos Alonso del Chelsea (che nella stagione appena chiusa, tra l'infortunio e Ben Chilwell il campo lo ha visto poco pur segnando due volte in Premier: il prezzo del Chelsea si aggira attorno ai 15 milioni, nonostante i quasi 31 anni) e Denzel Dumfries del PSV (che si è messo ulteriormente in mostra all'Europeo con l'Olanda, ma che tra costo del cartellino vicino ai 25 milioni e le alte commissioni che chiederebbe il suo agente Mino Raiola, rischia di diventare poco accessibile). L'alternativa low cost rimane Davide Zappacosta, quest'anno in prestito secco al Genoa con 4 gol, 2 assist e una gran bella figura in Serie A. L'Inter aspetta e ci pensa.