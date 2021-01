Inter, dall'Inghilterra: Guardiola vuole Lukaku per sostituire Aguero al Manchester City

Il Manchester City in vista della prossima estate ha una priorità sul mercato: trovare un attaccante che prenda il posto di Sergio Aguero in scadenza di contratto e in predicato di lasciare la formazione di Pep Guardiola. A tal proposito, stando al The Guardian, i Citizens avrebbero messo nel mirino Romelu Lukaku oggi all’Inter ma con un passato in Premier League fra Chelsea, WBA, Everton e Manchester United.

Il belga, però, non è l’unico nel mirino degli uomini mercato di Manchester che per il medesimo motivo seguono anche Erling Haaland del Borussia Dortmund e Darwin Nunez del Benfica.

Per reperire sul mercato un nuovo top player per l’attacco il City pare essere pronto ad investire circa 200 milioni di sterline.